تقنية جديدة في “واتسآب”

بدأ تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتسآب” في اختبار تقنية جديدة، تحافظ على باقة الإنترنت الخاصة بالمستخدمين.

الميزة الجديدة تحمل اسم “Video Upload Quality” (جودة تحميل الفيديو)، التي تتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو بجودة عالية، وهي قيد التطوير حاليا.

وفي التحديث المستقبلي، سيتمكن مستخدمي “واتسآب” من اختيار جودة تحميل الفيديو عن طريق 3 خيارات، الاولى هي “Auto” (تلقائي)، الموصى بها من جانب التطبيق، وتقدم أفضل جودة وتوفر استهلاك لباقة الإنترنت.

وفي حالة اختيار “Auto”، سيكتشف تطبيق “واتسآب” أفضل خوارزمية ضغط للفيديو المرغوب في تحسين جودة صورته.

الخيار الثاني الذي يوفره التطبيق هو “Best Quality”، والذي يمكن “واتسآب” من إرسال الفيديو ومشاركته باستخدام أفضل جودة متاحة.

أما خيار “Data Saver” (موفر البيانات)، فيجب تفعيله في إعدادات “أندرويد” ويسمح بتطبيق “واتسآب” بضغط مقاطع الفيديو قبل إرسالها.

تأتي تلك الأنباء بعدما أعلن تطبيق “واتسآب” مؤخرا عن اختباره ميزة خصوصية جديدة، تتيح لمستخدميه إرسال وسائط لديها القدرة على الاختفاء بمجرد رؤية المتلقي للرسالة.

المصدر: سبوتنيك