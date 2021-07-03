عبر الانترنت… السيد رئيسي يُشرك شعبه بتشكيل الحكومة

أطلق الرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي، موقعاً على الانترنت، وطلب فيه من الشعب الدخول الى الموقع وترشيح من يعتقدون أن لديه مؤهلات لادارة البلاد.

منطلقاً من مبادئ الثورة الإسلامية، ومؤكداً على المشاركة في التأسيس لفترة ولايته ، بدأ الرئيس الإيراني المنتتخب السيد ابراهيم رئيسي التحضير لتشكيل الحكومة الثالثة عشرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

السيد رئيسي وجه رسالة إلى الإمام السيد علي الخامنئي شكره فيها على ثقته ودعمه وتوجيهه خلال فترة مسؤوليته في الجهاز القضائي ، مؤكداً أهمية ترتيب شؤون الحكومة الجديدة والفترة الزمنية المحددة للتحضير لتشكيل الحكومة الجديدة، وطلب من الإمام الخامنئي إعطاءه الإذن للتركيز على شؤون تحضير تشكيل الحكومة الجديدة، خلال الفترة المتبقية، واتخاذ القرار بشأن رئاسة السلطة القضائية بما فيه الصلاح.

وإيماناً باهمية المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، أطلق الرئيس السيد رئيسي موقعا على الانترنت باسم “أصحاب رئيسي”، وطلب من النخب الايرانية والمفكرين والجماعات والأحزاب والتنظيمات وعموم المواطنين الايرانيين ترشيح من يجدون فيه أهلية ادارة البلاد.

الرئيس المنتخب وضع الخطوط العريضة للصفات التي ينبغي على المرشح أن يتمتع بها، من بينها أن يكون منتجا، ومكافحا للفساد، وثوريا وشعبيا، مشددا على معيار الكفاءة المعيار بشكل اساسي للعمل الحكومي.

واعتبر السيد رئيسي أن ارتفاع مستوى المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات سيعزز النجاحات والانجازات والمكاسب، مؤكدا تسخير كافة امكانات الحكومة للقيام بحركة كبيرة لتحقيق مصالح الشعب الايراني.

المصدر: قناة المنار