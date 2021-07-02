البنزين لم يصل بعد الى معظم المناطق اللبنانية..

يشكو المواطنون في مختلفِ المناطقِ اللبنانية من عدمِ وصولِ مادةِ البنزين الى المحطاتِ في بلداتهم وقراهم بالكميات الكافية لحاجاتهم.

ولا تزالُ الطوابيرُ على حالها امامَ معظمِ المحطاتِ في بيروتَ والضاحيةِ الجنوبية حيثُ ينتظرُ المواطنون ساعاتٍ عدةً لنيلِ نصيبِهم من البنزين الذي زادَ سعرُ الصفيحةِ منه عن السبعينَ الفَ ليرة.

ولا يزالُ المواطنون ينتظرونَ الوعودَ التي سمعوها من الشركاتِ المستوردة للنفط حولَ اغراقِ السوقِ بالبنزين بعدَ رفعِ سعرِه ، فيما يتخوفُ مراقبونَ من ان يستمرَ مشهدُ الطوابيرِ والزحمةِ فترةً طويلةً جراءَ ممارسةِ الشركاتِ الاحتكارَ مجدَّداً لهذه المادةِ الحيويةِ بهدفِ تحقيقِ مزيدٍ من الارباح.

هذا وترتفعُ اصواتُ الكثيرِ من القطاعاتِ جراءَ عدمِ توافرِ البنزين ومنهم الاطباءُ الذي يعانون من الوصولِ الى مرضاهم والتنقلِ بينَ المناطقِ لاداء ِمهامِم الانسانية.

المصدر: قناة المنار