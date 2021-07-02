إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات للعدو الاسرائيلي في بيتا بنابلس المحتلة

أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الجمعة باعتداءات لقوات العدو الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل أن “خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أحدهم بالرأس، والعشرات بالاختناق، كما جرى استهداف مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة غاز، خلال المواجهات في جبل صبيح”.

ولفتت مصادر فلسطينية الى ان “مئات الفلسطينيين شاركوا بمسيرة حاشدة باتجاه البؤرة الاستيطانية المقابلة على جبل صبيح، عقب أداء صلاة الجمعة بمنطقة المنتزه القريبة من الجبل، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة”.

المصدر: فلسطين اليوم