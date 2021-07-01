لافروف يبحث مع كيري قضايا المناخ وإتفاق على مواصلة الاتصالات المكثفة

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مباحثات مع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي جون كيري حول قضايا المناخ، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة. وبحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية، جرت المحادثة الهاتفية بين لافروف وكيري يوم الخميس بمبادرة من الجانب الأمريكي.

وجاء في بيان الوزارة: “خلال المحادثة، تم التطرق إلى قضايا التعاون الروسي الأمريكي في تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في سياق الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة في غلاسكو. وقد تم الموافقة على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة حول قضايا المناخ في سياق مناقشتها من قبل رئيسي روسيا والولايات المتحدة في قمة في جنيف، مع التركيز على الحاجة إلى بناء تعاون روسي أمريكي”.

المصدر: سبوتنيك