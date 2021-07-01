“فولكس فاغن” تعتزم وقف إنتاج سيارات الوقود بحلول 2035

أعلنت شركة “فولكس فاغن” الألمانية، اليوم الأربعاء، توقُّفها عن بيع السيارات المزودة بمحركات احتراقٍ داخليٍّ في القارة الأوروبيّة بحلول عام 2035.

وقال كلاوس زيلمر، رئيس المبيعات والتسويق في الشركة، في تصريح لصحيفة “Münchner Merkur” المحلية “سنوقف العمل بمركبات الاحتراق الداخلي في أوروبا بين عامي 2033 و2035”.

وأضاف زيلمر أن الأمر في كلٍّ من قارتي أميركا الجنوبية وإفريقيا سيستغرق وقتاً أطول، نظراً للظروف السياسية والبنية التحتية.

وأكّد رئيس المبيعات والتسويق أن الشركة الألمانية ستستمر في بيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي في الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن الطلب على مركبات محركات الديزل لا يزال مرتفعاً.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “أودي” التابعة لـ “فولكس فاغن”، أعلنت في 23 يونيو/ حزيران الجاري، إيقافها إنتاج سيارات الديزل والبنزين بحلول 2033، كجزءٍ من هدفها للحد من انبعاثات الكربون.

وكانت قمة مجموعة الـ7، التي اختتمت أعمالها أواسط الشهر الحالي، تعهّدت في بيانها الختامي تسريع التصدّي للاحتباس الحراري من خلال مجموعة اجراءات، منها تسريع الانتقال لاستخدام السيارات الكهربائية على حساب السيارات التي تستخدم الوقود العضوي.

المصدر: الميادين