في أعلى رقم يومي بالأردن .. أكثر من 106 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2021 - 21:28

في أعلى رقم يومي بالأردن .. أكثر من 106 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا

منذ 52 mins 30 June، 2021
علم الاردن
الاردن - عربي وإقليمي

أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، عن تجاوز عدد الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد، حتى عصر اليوم الأربعاء، 106 آلاف شخص.
ليكون بذلك الرقم الأعلى في المملكة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم بتاريخ 13 يناير 2021.
وأضافت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أنها “ستواصل بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لزيادة عدد متلقي المطعوم اليومي لتحصين أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين ضد جائحة كورونا، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة فتح القطاعات الاقتصادية والصيف الآمن”.

المصدر: المملكة

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