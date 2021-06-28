اليمن: العدوان واصل خرق اتفاق الحديدة وطائراته اعتدت على عدة محافظات

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الاثنين 32 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف وصعدة.

وقال مصدر أمني يمني إن “طيران العدوان الغاشم شن 29 غارة جوية على مديرية صرواح وغارة جوية أخرى على مديرية رحبة في محافظة مأرب”، وتابع أن “طيران العدوان شن غارة جوية على مديرية باقم في محافظة صعدة وغارة جوية على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف”.

واضاف المصدر “في الحديدة ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة أكثر من 113 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وكيلو16”.

المصدر: روسيا اليوم