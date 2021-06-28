الخارجية الايرانية في تعليق على الاعتداء الأميركي على الحشد الشعبي: اميركا ما زالت تواصل طريقها الخاطئ في المنطقة

صرّح المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أن “اميركا ما زالت تواصل طريقها الخاطئ في المنطقة”، موجها النصيحة للادارة الاميركية الجديدة بإصلاح طريقها بدلاً عن اختلاق الازمات والمشاكل لشعوب المنطقة. وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الاثنين تعليقا على العدوان الاميركي فجرا على مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي في الحدود السورية العراقية، إن “اميركا ما زالت تسير في الطريق الخاطئ، إذ أن سلوكياتها الاقليمية هي استمرار لسياسة وتراث اميركا الفاشل في المنطقة”.

واضاف أن “النصيحة الموجهة للإدارة الاميركية الجديدة هي أن تقوم باصلاح طريقها بدلاً عن اختلاق الازمات والمشاكل لشعوب المنطقة وان تقوم شعوب المنطقة بتقرير مصيرها بدون تدخلاتهم (الاميركيين)”. وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن “ما تقوم بها اميركا هو زعزعة أمن المنطقة”.

المصدر: فارس