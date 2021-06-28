الكاظمي يدين القصف الأمريكي على الحشد الشعبي ويعتبره “انتهاكا” للسيادة العراقية

دان القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي الاثنين، القصف الأمريكي الذي طال “الحشد الشعبي” العراقي، الليلة الماضية. وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم الكاظمي في بيان صحفي “ندين الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعا على الحدود العراقية السورية، وبما يمثل انتهاكا سافرا ومرفوضا للسيادة العراقية وللأمن الوطني العراقي، وفق جميع المواثيق الدولية”.

وأضاف، أن “العراق يجدد رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، ويتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات”. ودعا رسول إلى التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله، وأشار إلى أن العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات، لمنع حصول مثل هكذا انتهاكات.

المصدر: روسيا اليوم