طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل دون مبيدات حشرية

نشرت مجلة “سانتي بلوس” الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن كيفية التخلص من النمل في المنزل. وأشارت المجلة إلى أن سائل غسيل الصحون والزجاج يمكن من صد النمل وردعه من غزو منزلك، بكل بساطة، عن طريق إزالة آثار الفيرومونات التي تتركها هذه الحشرات في مكان مرورها.

قد يكون استعمال المبيدات الحشرية حلا جذريا للقضاء على مستعمرات النمل في أركان المنزل، إلا أن تداعياتها على الصحة والبيئة قد تكون خطيرة للغاية. لذاك، يفضل تجنبها واستبدالها بحلول طبيعية.

-تراب المشطورات: يحتوي هذا النوع من السيليكا، أو ثاني أكسيد السيليكون، على بقايا متحجرة من كائنات مائية تسمى الدياتومات. وهو منتج يجفف النمل عن طريق امتصاص الزيت من هياكله العظمية.

يعتبر تراب المشطورات فعالا للقضاء على النمل، ويمكن رش المسحوق على مسار النمل في البيت.

-سائل تنظيف الأطباق والزجاج: يجب دمج سائل تنظيف الأطباق مع سائل تنظيف زجاج النوافذ في رذاذ واحد.

ويتم ذلك من خلال إزالة آثار الفيرومونات التي تتركها هذه الحشرات في مكان مرورها، ورش هذا الخليط على مناطق المنزل التي تستخدمها النملة عادة وستجعلها تهرب بسرعة.

-ماء الصابون: قد تكون رائحة المنظفات مزعجة للبعض، وبالتالي، يمكن استبدالها بصابون اليد السائل لأنه يزيل رائحة الفيرومونات على المسارات التي يستخدمها النمل لدخول المنزل أو الحديقة.

وعندما تفقد هذه الحشرات الصغيرة كل آثار الفيرومونات، تصبح غير قادرة على التواصل مع بعضها البعض، مما يزعجها ويبقيها مشتتة وبعيدة بشكل دائم.

طرق طبيعية أخرى

تقوم رائحة الفلفل الأسود بتهييج الحشرات الصغيرة، مثل النمل الذي يكره هذا النوع من التوابل. وينصح استخدام الفلفل الأسود أو الحار، ويعتبر الفلفل طريقة آمنة وطبيعية، ويمكن رشه حول الأماكن التي توجد بها هذه الحشرات لإبعادها.

كما تصد رائحة الخل الأبيض مستعمرات النمل. وفي حال تم استعماله لتنظيف الأرضية، فستلاحظ أن النمل يهرب خارج المنزل فور استنشاقه برائحة الخل.

وتمثل القرفة أو زيتها الأساسي طاردا فعالا للنمل الأسود والأحمر. بالإضافة إلى نشا الذرة والقهوة المطحونة وحمض البوريك.

المصدر: مونت كارلو الدولية