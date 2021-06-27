انفجار قنبلة في كنيسة في شرق الكونغو الديمقراطية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2021 - 10:36

انفجار قنبلة في كنيسة في شرق الكونغو الديمقراطية

منذ 11 mins 27 June، 2021
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