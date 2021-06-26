مستشفى رفيق الحريري: 4 حالات حرجة ولا فيات

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود أربع حالات حرجة لديه، وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 241
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 11
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1200
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4
– حالات وفاة: 0
وأشار المستشفى الى ان مركز لقاح كوفيد-19 داخله “بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام