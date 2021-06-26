الإقبال على اللقاح في بعلبك شهد تحسنا لافتا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2021 - 18:52

الإقبال على اللقاح في بعلبك شهد تحسنا لافتا

منذ 18 mins 26 June، 2021
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لبنان

شهد مركز التلقيح في اتحاد بلديات بعلبك، بإدارة الهيئة الصحية الإسلامية، في اليوم الثاني من ماراتون “فايزر” تحسنا لافتا في إقبال المواطنين لتلقي اللقاح.

وأشار المشرف على المركز الدكتور محمد عبيد إلى أن “وزارة الصحة العامة أنشأت منصة جديدة متاحة للجميع، سواء للمسجلين على المنصة أو لغير المسجلين ضمن الفئة العمرية المستهدفة، وهكذا نستطيع تقديم الموعد لهم خلال أيام الماراتون التي تعلنها وزارة الصحة، وهذه العملية ستسرع في أخذ اللقاح، وتخفف مدة انتظار المواطنين وتسهل الإجراءات”.

ولفت إلى أن “الإقبال ضعيف قياسا لعدد سكان منطقة بعلبك الهرمل، ولكن قياسا للأيام العادية، الإقبال أفضل”. وشدد على أن “الهدف هي المناعة المجتمعية التي لا نحققها إلا من خلال الإقبال على تلقي اللقاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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