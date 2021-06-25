الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون: التوتر بين باريس وأنقرة خف في الأسابيع الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 25 2021 - 21:24

الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون: التوتر بين باريس وأنقرة خف في الأسابيع الماضية

منذ 24 mins 25 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة