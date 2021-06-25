استمرار “ماراتون فايزر” في مختلف المناطق اللبنانية

تواصل مراكز التلقيح المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة منذ صباح الجمعة استقبال الفئة المستهدفة في ماراتون فايزر الذي يستمر حتى مساء غد السبت لمواليد 1971 وما دون (من يبلغون خمسين عاما وما فوق)، في مختلف المحافظات اللبنانية.

وقد وصل عدد الملقحين حتى ساعات ظهر الجمعة إلى قرابة ال5000 آلاف شخص.

وتفاديا للازدحام، دعت الوزارة “الفئة المستهدفة إلى تسجيل موعد مسبق عبر العنوان الإلكتروني التالي www.grabajab.com، والذي خصصته وزارة الصحة العامة للمساعدة على تحديد المواعيد المبكرة وضمان إتمام التلقيح في أقرب مكان وأسرع وقت ممكن، من دون أن يلغي ذلك ضرورة التسجيل على منصة COVAX الرسمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام