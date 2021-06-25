متغير “دلتا” يغزو بريطانيا..

أعلنت الحكومة البريطانية عن تسجيل 35204 إصابات جديدة بمتغير “دلتا” شديد العدوى من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة بـ”دلتا” 111157.

وبحسب البيانات الحكومية فإن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 46٪، مشيرة إلى أن متغير “دلتا” أصبح يمثل الآن ما يقرب من 95٪ من الحالات التي يتم تسجيلها في المملكة المتحدة.

وقالت الدكتورة جيني هاريز، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنه “من خلال نجاح برنامج التطعيم لدينا، تشير البيانات إلى أننا بدأنا في قطع الصلة بين الحالات المسلجة وحالات الاستشفاء”، مؤكدة أن “هذه أخبار مشجعة للغاية، لكن لا يمكننا أن نشعر بالرضا على النفس.. تعد جرعتان من اللقاح أكثر فعالية ضد كوفيد-19، لذا يرجى التأكد من التقدم للحصول على الجرعة الثانية”.

وأضافت: “في حين أن اللقاحات توفر حماية ممتازة من الفيروس، إلا أنها لا توفر حماية كاملة.. لذلك لا يزال من المهم أن نستمر في توخي الحذر”.

المصدر: روسيا اليوم