السلطات الأوسترالية أمرت بفرض حجر في 4 أحياء وسط سيدني

أمرت السلطات الأوسترالية اليوم، بفرض حجر على أربعة أحياء في وسط سيدني في محاولة لكبح انتشار متحورة دلتا الشديدة العدوى، بحسب ما افادت وكالة “الصحافة الفرنسية”.

وقد ثبتت هذا الأسبوع إصابة 65 شخصا بفيروس كورونا. وكل هذه الحالات مرتبطة بسائق كان يعمل على نقل أطقم شركات خطوط جوية من مطار سيندي إلى فنادق مخصصة للحجر الصحي.

ويدخل هذا الحجر حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة.

وأمرت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، حيث تقع سيدني، غلاديس بريجيكليان، أي شخص أقام أو عمل خلال الأسبوعين الماضيين في الأحياء التي سجلت فيها الحالات، بالتزام المنزل.

وقالت: “إن الموظفين العاملين في حي الأعمال في المدينة مشمولون بالقيود بسبب مخاوف من أنهم قد ينشروا الفيروس في أنحاء المدينة ، فعلنا أفضل مما كان متوقعا في ما يتعلق بتتبع حالات المخالطة، ومن أجل تحديد الصلات بينها”.

المصدر: ا ف ب