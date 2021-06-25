التحكم المروري: قطع السير على الخط الموازي لاوتوستراد الاسد باتجاه مستديرة الجندولين السفارة الكويتية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2021 - 08:54
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عصر الجمعة الساعة 5:30 حول التطورات المحلية السياسية
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا ضم وزيري المال والطاقة غازي وزني وريمون غجر وحاكم مصرف لبنان خصص لعرض وضع المحروقات
بيان رئاسة الجمهورية: تم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الآيلة الى معالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول مضاعفات سلبية
بيان رئاسة الجمهورية: الرئيس عون أجرى اتصالاً بالرئيس حسان دياب وتداول معه في النقاط المطروحة حول معالجة أزمة المحروقات
رئاسة الجمهورية: تقرّر اتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الازمة
اللجان النيابية تقر البطاقة التمويلية بخطوطها العريضة على ان تحال الى الهيئة العامة قريبا للبت بها بشكلها النهائي
نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: عدد المستفيدين من البطاقة قد يبلغ اكثر من خمسمئة الف شخص
محتجون يقطعون الطرقات بالاطارات المشتعلة في أكثر من منطقة لبنانية احتجاجاً على الاوضاع المعيشية
اعتصامات في عدد من شوارع صيدا احتجاجاً على الاوضاع المعيشية
بلدة الشرقية بجنوب لبنان تشيّع ضحايا عائلة حويلي الذين قضوا في حادث السير المروِّع على اوتوستراد السعديات الاحد الماضي
مسؤولو التواصل الإجتماعي في حزب الله وحركة أمل: للالتزام بأعلى درجات الانضباط والتحلي بروح الأخوّة ونبذ التفرقة
مسؤولو التواصل الإجتماعي في حزب الله وحركة أمل: السجالات على مواقع التواصل عقيمة وتؤدي الى الانقسام والتشرذم بين الاخوة
المجموعة اللبنانية للإعلام ـ قناة المنار وإذاعة النور تستنكر استهداف أمريكا لوسائل إعلامية معينة: يستهدف حرية الكلمة
المجموعة اللبنانية للإعلام: القرار الامريكي يأتي على خلفية دور هذه الوسائل الاعلامية الرسالي الملتزم خصوصا قضايا فلسطين
مسؤول وحدة العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف: الخطوة الامريكية تؤكد سياسة قمع الحريات التي تنتهجها واشنطن
مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الاقصى المبارك بحماية من شرطة الإحتلال
اليمن: طائرات العدوان السعودي ـ الامريكي تنفذ سلسلة غارات على مديرية رغوان في مأرب
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: عملية عسكرية واسعة استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا لتحالف العدوان في منطقة الوديعة
العميد يحيى سريع: 10 طائرات قاصف 2K استهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر
العميد سريع: العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان بالإضافة الى مصرع عدد من الضباط السعوديين
العميد سريع: نفذت العملية خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت والصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا
المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل: نتطلع الى حوار مع روسيا يسهم بحل الأزمات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مدير مشروع انتاج اللقاح الايراني " كوف ايران بركت" : فاعلية اللقاح بلغت 93.5% و12 دولة طلبت شراء هذا اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الكرملين: نواصل تقييم العلاقات مع واشنطن بغض النظر عن الطابع البناء لقمة جنيف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن
الخارجية الروسية: يجب على واشنطن معاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغوسلافيا قبل النطق بكلمة قانون
البحرية الأميركية تبدأ سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطوراً لتحديد جاهزيتها للحرب
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: قطع السير على الخط الموازي لاوتوستراد الاسد باتجاه مستديرة الجندولين السفارة الكويتية
منذ 49 mins
25 June، 2021
قطع الطرقات
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