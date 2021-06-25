أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 25-06-2021

الأخبار

معجزات «سيف القدس»: هكذا حفرت المقاومة النصر

الدولة تقترض من مصرف لبنان نيابةً عن كارتيل المحروقات!

الدعم انتهى: بداية الانهيار الأكبر

النهار

بدء “القضم” الكارثي للاحتياط الالزامي!

اللواء

الشارع لـ بعبدا: حكومة أو انهيار جارف!

قرض المركزي لشراء المحروقات ينتظر توقيع دياب اليوم.. وأزمة البطاقة التمويلية بين التمويل والتشريع

الديار

«انقلاب» اميركي ــ اسرائيلي يعطل التدخل الاوروبي : الفوضى تنهك حزب الله

المقايضة بعد «فيينا» : الانقاذ الاقتصادي مقابل الترسيم «والصواريخ الدقيقة»؟

حلول «ترقيعية» لأزمة المحروقات… و«الشارع» يتحرك ودياب يرضخ للضغوط!

الجمهورية

الاوضاع تتدركب والحراك يتجدد

إلى الشارع مجدداً

إستسلام خارجي أمام التعنت الداخلي.. والأنــظار الى نصرالله اليوم

البناء

انتظار لنصرالله… وضبط لنشطاء أمل وحزب الله… وتشييع عائلة زحمة البنزين

استيراد البنزين على دولار 3900 والصفيحة بـ 70 ألفاً … والدواء على الطريق

البطاقة التمويليّة بـ 93 دولاراً للعائلة بقرض من الاحتياط يسدّد من قروض لاحقة

المصدر: صحف