إجتماع تنسيقي لحزب الله وحركة امل: لإلتزام أعلى درجات الإنضباط والتحلي بروح الأخوّة

دعا مسؤولو التواصلِ الإجتماعي في حزب الله وحركة أمل جمهورَ المقاومةِ إلى الإلتزامِ بأعلى درجاتِ الانضباطِ والتحلي بروحِ الأخوّةِ ونبذِ التفرقة.

وأهابَ المسؤولونَ خلالَ اجتماعٍ عُقد بينَ الجانبين، بعدمِ الدخولِ في أيِ سجالاتٍ على مواقعِ التواصلِ مما لا يَنتجُ عنه الا خلافات عقيمة تؤدي الى الانقسامِ والتشرذمِ بينَ الاخوةِ في البيتِ الواحد.

وأكد المجتمعون أن المرحلةَ الصعبةَ التي يمر بها بلدُنا تتطلبُ المزيدَ من الحرصِ والوعيِ وحمايةِ ظهرِ المقاومة، في وقتٍ يسعى فيه الأعداءُ أو المصطادون في الماءِ العكر لنشرِ الفتنِ وكسرِ الوحدة.

ولفت بيانُ المجتمعين إلى أنَ الإجتماعَ حصلَ بناءً لتوجيهاتِ سماحة السيد حسن نصرالله، ودولة الرئيس نبيه بري.

المصدر: موقع المنار