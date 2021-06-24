روسيا: حادثة المدمرة البريطانية قد تؤدي إلى تصعيد والبحر الأسود بدأ يتحول إلى ساحة للمواجهة العسكرية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2021 - 15:34
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عصر يوم الجمعة الساعة 5:30 حول التطورات المحلية السياسية
رئيس الجمهورية ميشال عون يترأس اجتماعاً يضم وزيري المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان للبحث في موضوع الدعم على المحروقات
بيان رئاسة الجمهورية: الرئيس عون أجرى اتصالاً بالرئيس حسان دياب وتداول معه في النقاط المطروحة حول معالجة أزمة المحروقات
رئاسة الجمهورية: تقرّر اتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الازمة
رئيس مجلس النواب نبيه بري: مبادرتي قائمة ولا سبيل غيرها لإخراج لبنان من أزمته ولست في وارد التراجع عنها تحت اي ظرف
الرئيس بري: أزمة لبنان صعبة جداً لكن وضعه ليس ميؤوساً منه فهو ليس مفلساً ويملك إمكانات وقدرات هائلة في البر والبحر
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: اليوم لم يعد المخزون كبيراً ولا مازوت في المحطات أو لدى الموزعين
بلدة الشرقية شيعت اليوم ضحايا عائلة حويلي الذين قضوا في حادث السير المروِّع على اوتوستراد السعديات يوم الاحد الماضي
عبد الرحمن البزري: نحن بصدد البحث عن المتحورات الجديدة لكورونا وتأكيد وجودها في لبنان إن وجدت
وزارة الصحة العامة: تسجيل 167 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
مقتل الناشط الفلسطيني "نزار بنات" بعد تعرضه للضرب المبرح على يد أكثر من 20 عنصراً من أجهزة السلطة الفلسطينية
فصائل المقاومة: ندعو شعبنا الى المشاركة في تشييع المناضل "أبو كفاح" والخروج في مسيرات شعبية ضد الظلم والفساد
فصائل المقاومة: اغتيال الناشط بنات جريمة تكشف سلوك عصابة السلطة واجهزتها الامنية ومدى ديكتاتورية الاداء السياسي للسلطة
حركة حماس: اغتيال الناشط "نزار بنات" على يد الأجهزة الأمنية جريمة مكتملة الأركان تتحمل مسؤوليتها السلطة ومحمود عباس
حركة الجهاد الاسلامي: نرفض بشدة أسلوب الاستقواء على أبناء شعبنا في مقابل عربدة المستوطنين وجنود الاحتلال من دون رادع
الجهاد الاسلامي: جريمة اغتيال "بنات" تكشف مدى التعدي على الحريات وقمع المعارضين لسياسات السلطة ونهجها
حركة فتح الانتفاضة: أجهزة أمن السلطة ترتكب جريمة أخرى بحق أبناء شعبنا ونحملها المسؤولية الكاملة عن جريمة الاغتيال
جنود العدو يعتدون على أهالي الشهداء وعدد من النشطاء في أبو ديس أثناء رسمهم جدارية للشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال
قوات الاحتلال تفرض اجراءات مشددة على أهالي حي الشيخ جراح وتمنعهم من الخروج من منازلهم
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
إعلام الأسرى: الأسير الشيخ خضر عدنان ينتصر مجددا على الاعتقال الاداري بعد تحديد يوم الإثنين القادم موعداً للافراج عنه
وقفة تضامنية أمام مكتب قناة "فلسطين اليوم" في غزة رفضاً لحجب الولايات المتحدة الموقع الالكتروني للقناة على شبكة الانترنت
نيويورك تايمز: العملاء السعوديون الذين قتلوا الصحفي جمال خاشقجي تلقوا تدريبات شبه عسكرية في الولايات المتحدة الأميركية
مدير مكتب الرئيس الشيخ روحاني: واشنطن وافقت خلال محادثات فيينا على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروضة على ايران
مدير مشروع انتاج اللقاح الايراني " كوف ايران بركت" : فاعلية اللقاح بلغت 93.5% و12 دولة طلبت شراء هذا اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الكرملين: نواصل تقييم العلاقات مع واشنطن بغض النظر عن الطابع البناء لقمة جنيف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن
الخارجية الروسية: يجب على واشنطن معاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغوسلافيا قبل النطق بكلمة قانون
البحرية الأميركية تبدأ سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطوراً لتحديد جاهزيتها للحرب
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
روسيا: حادثة المدمرة البريطانية قد تؤدي إلى تصعيد والبحر الأسود بدأ يتحول إلى ساحة للمواجهة العسكرية (روسيا اليوم)
منذ 54 mins
24 June، 2021
البحر الأسود
حادثة المدمرة البريطانية
روسيا
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