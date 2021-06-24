أسير فلسطيني يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام بسجون العدو الاسرائيلي

يواصل الأسير الفلسطيني جمال الطويل (59 عاما) من مدينة رام الله المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 22 على التوالي في السجون الصهيونية، رفضا لاستمرار العدو الإسرائيلي اعتقال ابنته بشرى إداريا منذ عدة أشهر.

وقالت مصادر فلسطينية “يعاني الأسير الطويل(المعتقل في معتقل هشارون) من إرهاق تام بجميع أنحاء جسده وآلام حادة في المفاصل والظهر وخسر الكثير من وزنه”.

وأشارت المصادر الى أن “الأسير الطويل لا يتناول سوى الماء ويرفض تناول المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية، وبالرغم من وضعه الصحي السيء إلا أنه يتمتع بمعنويات عالية وعزيمته قوية، وهو مستمر بإضرابه حتى تحقيق مطالبه”.

المصدر: فلسطين اليوم