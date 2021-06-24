السيد خامنئي سيتلقى قريباً الجرعة الأولى من اللقاح الإيراني

قال رئيس أكاديمية العلوم الطبية في إيران علي رضا مرندي، إن المرشد السيد علي خامنئي “سيتلقى قريباً الجرعة الأولى من اللقاح الإيراني”.

وقال مرندي إن “المرشد سيأخذ اللقاح خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن “المرشد اشترط لتلقي اللقاح أن يكون إيرانياً وألا تكون له الأفضلية خارج لائحة الانتظار”.

وأكّد أن “رفض أخذ اللقاحات الأجنبية بما فيها المصنعة في دول صديقه وحليفة”.

ومنذ أيام، أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي أنه سيتم تطعيم جميع أفراد الشعب بالجرعة الأولى للقاح كورونا حتى آذار/ مارس العام القادم 2022 .

وذكر رئيسي أنه “بهذا الحجم الذي نواجهه من نكث العهد من قبل الجهات الخارجية فيما يتعلق بلقاح كورونا فإنه لا يمكن أن نعوّل عليها كثيراً”.

كما صرح مدير معهد “باستور” الإيراني علي رضا بيكلري، أن اللقاحات المضادة لكورونا إيرانية الصنع ستدخل الأسواق العالمية.

وقال:”أعتقد أن اللقاحات الإيرانية ستستحوذ حصة لافتة في الأسواق العالمية”، مشيراً إلى خطة لتصدير لقاح “باستوكوفك” المضاد لكورونا.

ولفت مدير المعهد إلى أن اللقاح الجديد هو إنتاج مشترك بين معهد “باستور” الإيراني ومعهد “فينلا” الكوبي ودخل مرحلته النهائية، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 44 ألف شخص في كوبا و24 ألف شخص في إيران بالجرعة الثانية منه بنجاح.

المصدر: الميادين