كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 179.5 مليون والوفيات 4 ملايين و46017

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 179.5 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و46017.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

– الولايات المتحدة: 602.387 وفاة و33.729.957 إصابة.

– الهند: 390.660 وفاة و30.028.709 إصابة.

– البرازيل: 504.717 وفاة و18.054.653 إصابة.

– فرنسا: 110.778 وفاة و5.757.798 إصابة.

– تركيا: 49.358 وفاة و5.383.545 إصابة.

– روسيا: 290.421 وفاة و5.368.513 إصابة.

– المملكة المتحدة: 128.027 وفاة و4.667.870 إصابة.

– الأرجنتين: 90.281 وفاة و4.298.782 إصابة.

– إيطاليا: 127.352 وفاة و4.255.434 إصابة.

– كولومبيا: 101.302 وفاة و3.997.021 إصابة.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

25 – العراق: 16.968 وفاة و1.305.000 إصابة.

35 ‬‬‬‬- الأردن: 9.693 وفاة و748.103 إصابة.

41 – الإمارات: 1.773 وفاة و618.148 إصابة.

‭42‬ – لبنان: 7.832 وفاة و543.865 إصابة.

43‭ ‬- المغرب: 9.254 وفاة و527.696 إصابة.

44 – السعودية: 7.704 وفاة و478.135 إصابة.

المصدر: وكالة رويترز