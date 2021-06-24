إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع العدو الاسرائيلي بالضفة المحتلة

أصيب عدة شبان فلسطينيين مساء الاربعاء خلال مواجهات مع العدو الاسرائيلي في قرية بيت دجن بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت دجن”، وتابعت “اندلعت المواجهات في 3 مناطق بالقرية اصيب خلالها شاب برصاصة مطاطية في قدمه، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع”.

وأضافت المصادر “بدأ الشباب الثائر في بلدة بيتا شرق محافظة نابلس بالضفة المحتلة مساء اليوم الاربعاء تنظيم فعاليات الارباك الليلي احتجاجًا على استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية في جبل صبيح”، وتابعت “حمل الشباب الثائر الشعل النارية وبعض اطارات المركبات وقاموا بإشعالها في قرية بيتا ايذانا ببدء المواجهات مع جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين”.

المصدر: فلسطين اليوم