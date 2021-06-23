عقار للقضاء على الديدان الشريطية يحقق نتائج مبشرة في علاج كورونا

توصل باحثون من المركز الألماني لأبحاث العدوى في مستشفى “شاريتيه” ببرلين وجامعة بون، من خلال تحليل معلومات لدراسة مشتركة قاموا بها، أن الفيروس يقوم بإعادة برمجة عملية التمثيل الغذائي للخلية لصالحه ليستمر في العيش بالجسم، وفقا لما ذكره موقع “إر بي أولاين” الألماني.

كما تمكن فريق العلماء في دراسته، التي نشرت نتائجها في مجلة “Nature Communications”، من تحديد أربعة مواد فعالة تمنع تكاثر الفيروس في الخلايا: مواد عضوية متواجدة في جسم الإنسان وهي السبيرمين والسبيرمدين وعقار تجريبي ضد السرطان “MK-2206” وعقار ضد الديدان الشريطية “NICLOSAMIDE” الذي قلل من إنتاج كوفيد لجسيمات معدية بأكثر من 99 في المائة وأظهر بالتالي تأثير كبير مضاد للفيروسات.

وأوضح مارسيل مولر من معهد علم الفيروسات في مستشفى “شاريتيه”: “أظهر NICLOSAMIDE تأثيرا قويا ضد الفيروس في دراسة زراعة الخلايا، كما أثبت أيضا أنه عقار ناجع ضد عدوى الديدان الشريطية لسنوات”.

وأضاف الدكتور مولر أن الجسم يمكنه تحمل هذا العقار جيدا عند تناول جرعات فعالة محتملة، وأردف قائلا: “نعتقد أن هذا العقار أكثر الأدوية الجديدة الواعدة”، كما ورد في موقع “تي أولاين” الألماني.

في حين لا زال مستشفى “شاريتيه” يتحقق في الدراسة السريرية من فعالية استخدام هذا العقار ومدى تحمل المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم مؤخرا بـكوفيد 19.

المصدر: dw.com