بريطانيا: انحسار وتيرة تفشي “دلتا” كورونا للمرة الأولى منذ ظهورها

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن تراجع وتيرة تفشي طفرة “دلتا” الهندية من فيروس كورونا في البلاد، للمرة الأولى منذ ظهورها.

وأشاد وزير الصحة بالبيانات “المشجعة” التي تظهر أن معدل انتشار عدوى الطفرة الجديدة بدأ في التباطؤ، بعد أن انتشرت بشكل كبير في الشهرين الماضيين.

وأضاف: “معدلات حالات الاستشفاء لا ترتفع بسرعة كبيرة ومعدل حالات الوفاة بقيت ثابتة، مما يمنحنا الثقة في أنننا نسير نحو يوم الحرية الجديد في 19 يوليو (اليوم المقرر فيه رفع كافة قيود الإغلاق) على المسار الصحيح”.

وقال: “سنراقب بحذر البيانات التي سيتم جمعها تحديدا في بداية الأسبوع المقبل”، مشيرا إلى أن “البيانات التي تم جمعها خلال الأسبوع الماضي كانت مشجعة، خاصة بالنسبة إلى عدد حالات الوفاة التي تسجل.. هذا يظهر أن اللقلحات فعالة”.

وتسجل بريطانيا 10000 إصابة يومية الآن مقارنة بـ2000 إصابة في أواخر أبريل عندما سجلت أول إصابة بطفرة “دلتا”.

المصدر: وكالات