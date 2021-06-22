طالبان تقول إن مقاتليها سيطروا على معبر شير خان الحدودي مع طاجيكستان وتعلن استسلام مجندي الحكومة هناك للحركة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 22 2021 - 16:00

طالبان تقول إن مقاتليها سيطروا على معبر شير خان الحدودي مع طاجيكستان وتعلن استسلام مجندي الحكومة هناك للحركة

منذ 1 ساعة 22 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة