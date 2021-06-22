الاتحاد الأوروبي يتعاقد على 150 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء، التعاقد على 150 مليون جرعة إضافية من لقاح شركة موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت فون دير لاين في تغريدة “اليوم نجحنا في الوصول لتعاقد للحصول على 150 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا”، مضيفة “نعمل أيضا على التوصل لتعاقد بشأن الأجيال الجديدة من اللقاحات”.

وبحسب بيان للاتحاد الأوروبي، فإن التعاقد يضمن وصول الجرعات بداية من الربع الثالث من العام الجاري 2021 وحتى نهاية عام 2022.

كما أشار البيان إلى أن التعاقد يمنح الدول الأعضاء بالاتحاد إمكانية إعادة بيع أو التبرع بجرعات من تلك اللقاحات للبلدان الأكثر احتياجا خارج التكتل الأوروبي أو من خلال منصة كوفاكس “إسهاما في الوصول العالمي العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم”.

المصدر: سبوتنيك