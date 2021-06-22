الرئيس الفلبيني يأمر بتحطيم سيارات تفوق قيمتها ملايين الدولارات!

دمّرت سلطات الجمارك في الفلبين سيارات فارهة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وذلك بعد أن تمّ تهريبها إلى البلاد العام الماضي.

وعرضت قناة “جي إم إيه نيوز” مقطع فيديو يظهر عملية تدمير عدد من السيارات ذات الماركات العالمية الشهيرة مثل “ماكلارين 620 آر جديدة”، و”بنتلي 2007″، و”بورش 911 C2S”، و”مرسيدس بنز من MICP”، وذلك بعد تجميعها في ميناء بمانيلا، بالإضافة إلى ذلك تمّ تدمير 14 سيارة جيب ميتسوبيشي مستعملة من قبل ميناء كاجايان دي أورو.

وتمّ تدمير السيارات السبع في وقت، ويأتي بعد أن دمرت البلاد 17 مركبة أخرى في شباط/ فبراير الماضي.

وفي عام 2017، أمر الرئيس الفلبيني، رودريغو روا دوتيرتي، بتدمير المركبات المستوردة بشكلٍ غير قانوني لإظهار أن الحكومة جادة في اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ المستوردين غير الشرعيين.

وبلغت قيمة أحدث مجموعة من السيارات التي تمّ تدميرها أكثر من 1.1 مليون دولار.

المصدر: الميادين