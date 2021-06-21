حب الله للمنار: آن الاوان لإحياء العلاقة مع سوريا بطريقة رسمية والرئيس دياب كان لديه الاستعداد لذلك

اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله في حديث للمنار ضمن برنامج بانوراما اليوم انه آن الاوان ان تعيد حكومة تصريف الاعمال او تلك التي ستُشكل احياء التواصل والعلاقة مع سوريا بطريقة رسمية.

واضاف: معلوماتي ان الرئيس حسان دياب كان جاهزا لاطلاق زيارة أحد الوزراء او مجموعة من الوزراء الى سوريا في وقت قريب. وكشف انه كان هناك اجتماع بين دولة الرئيس وبعض الوزراء منذ 3 اسابيع حول هذا الملف وجرى بحثه العمل على اعادة احياء التواصل بين الحكومتين والحاجة لان يذهب بعض الوزراء بمهمة رسمية، وحصل بعض التريث. واشار الى انه من الامور التي يمكن بحثها مع سوريا موضوع الرسوم وموضوع النازحين وملفات صناعية وزراعية.

المصدر: موقع المنار