حب الله للمنار: آن الاوان لإحياء العلاقة مع سوريا بطريقة رسمية والرئيس دياب كان لديه الاستعداد لذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 21:52

حب الله للمنار: آن الاوان لإحياء العلاقة مع سوريا بطريقة رسمية والرئيس دياب كان لديه الاستعداد لذلك

منذ 44 mins 21 June، 2021
عماد حب الله
لبنان

اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله في حديث للمنار ضمن برنامج بانوراما اليوم انه آن الاوان ان تعيد حكومة تصريف الاعمال او تلك التي ستُشكل احياء التواصل والعلاقة مع سوريا بطريقة رسمية.

واضاف: معلوماتي ان الرئيس حسان دياب كان جاهزا لاطلاق زيارة أحد الوزراء او مجموعة من الوزراء الى سوريا في وقت قريب. وكشف انه  كان هناك اجتماع بين دولة الرئيس وبعض الوزراء منذ 3 اسابيع حول هذا  الملف وجرى بحثه العمل على اعادة احياء التواصل بين الحكومتين والحاجة لان يذهب بعض الوزراء بمهمة رسمية، وحصل  بعض التريث. واشار الى انه  من الامور التي يمكن بحثها مع سوريا موضوع الرسوم وموضوع النازحين وملفات صناعية وزراعية.

المصدر: موقع المنار

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