قوات الاحتلال تعتقل الأســيرين المحررين مناضل شرقاوي وبلال شرقاوي عقب مداهمة منزليهما في بلدة الزبابدة جنوب شرقي جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 08:46

قوات الاحتلال تعتقل الأســيرين المحررين مناضل شرقاوي وبلال شرقاوي عقب مداهمة منزليهما في بلدة الزبابدة جنوب شرقي جنين

منذ 5 mins 21 June، 2021
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