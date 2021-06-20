المفتي قبلان يهنئ السيد رئيسي: الآتي أعظم معكم

هنأ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان اليوم، الرئيس الإيراني الجديد السيد ابراهيم رئيسي.

وقال: “الأخ الرئيس والأمل المرتجى بعون الله تعالى العلامة السيد إبراهيم رئيسي الذي نال شرف ثقة الشعب الإيراني والشعوب الشريكة بهذه العظمة لمقام رئاسة الجهورية الإسلامية الإيرانية، بكل ما له تأثير داخلي وإقليمي ودولي لدولة رئيسية بقضايا العالم والمنطقة، غيرت معادلة التاريخ وما زالت تغير المعادلات الكبيرة تحت ظل قيادة الإمام خامنئي حفظه الله تعالى”.

أضاف: “من دواعي السعادة على مستوى لبنان والمنطقة، أن نتقدم إليكم بإسم الشعوب الأبية وبلدي لبنان المقاوم، بأحر التهاني والتبريكات لمناسبة نيلكم ثقة الشعب الإيراني العظيم، سائلا الله تعالى التوفيق لكم بمسيرة تأكيد مكانة الجمهورية الإسلامية العظيمة كقوة أخلاقيات دولية، تعيد إنتاج القيم والمعادلات وتهدم أصنام الطغيان الدولي والإقليمي وتعزز محور المستضعفين، الذي تحول معها محورا مقاوما أبيا يزرع العظمة ويحصد الانتصارات الكبيرة على مستوى المنطقة، وبالأخص القدس وفلسطين، ليبدو هيكل المنطقة مختلفا جدا. وما كنا نعده خيالا صار حقيقة والآتي أعظم معكم إن شاء الله”.

وتابع: “لن ينسى لبنان العزيز الذي يعاني هذه الأيام حصارا دوليا إقليميا ومشروعا أمريكيا خبيثا، العون التاريخي للجمهورية الإسلامية لتحريره من الاحتلال الصهيوني وتأكيد نصره الكبير الذي أسس لأكبر الانتصارات النوعية بالمنطقة وهي التي ما زالت تمد يد المساعدة الحيوية للبنان وتضع على طاولة الحكومة اللبنانية مشروع إنقاذ كبير بما في ذلك الخبرات الصناعية والنفط الإيراني والأسواق والسلع المختلفة والبنى التحتية وقطاع الكهرباء والماء، تأكيدا من طهران لسيادة لبنان ومنعته وحمايته من السقوط فضلا عن توفير شروط قوته وتميزه كدولة يجب أن تبقى عظيمة بعيدا من خناجر الأمم ولعبة نواطير السياسة الداخلية الذين عاثوا بهذا البلد فسادا ونهبا واستنزافا وصفقات”.

وختم: “لا يحتاج هذا العرض الإيراني الكبير الشبه المجاني، سوى إلى إرادة لبنانية حرة للنهوض السريع ببلدنا لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام