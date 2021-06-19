الجهاد وحماس تباركان نجاح الانتخابات الايرانية

باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، نجاح الانتخابات الرئاسية الإيرانية وفوز السيد رئيسي بمنصب رئيس الجمهورية. كما هنأت الحركة الشعب الإيراني وسماحة المرشد الأعلى للثورة الاسلامية القائد علي الخامنئي انتهاء الانتخابات الإيرانية ونجاح التجربة الديمقراطية في هذا البلد الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب سياساته ومواقفه الثابتة.

كما أكدت انه منذ نجاح الثورة أثبتت إيران التزامها التام بالخيار الديمقراطي وهذا يحسب للجمهورية الاسلامية انها تلتزم بالديمقراطية رغم ما تعيشه من تحديات وحصار. وجددت الحركة تهنأتها للرئيس المنتخب السيد ابراهيم رئيسي الذي نال ثقة الشعب الإيراني، متمنيةً له التوفيق وللشعب الإيراني مزيداً من التقدم والازدهار في عهده.

كما أعربت عن ثقتها بأن الجمهورية الاسلامية قادرة على تجاوز كل التحديات بعزيمة وإصرار، مشيرةً إلى ثقتها بثبات مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه واستعادة مقدساته.

وبدورها، تقدّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين، إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيّد علي الخامنئي، وإلى الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وشعباً، بخالص التهنئة والتبريك بمناسبة إنجاز ونجاح عملية الانتخابات الرّئاسية، والتي اختار فيها الشعب الإيراني السيّد إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران.

وقالت الحركة في بيان “إنَّنا في حركة حماس، وإذ نبارك لفخامة الرّئيس إبراهيم رئيسي اختيار الشعب الإيراني له، لنسأل الله تعالى له التوفيق والسَّداد والنجاح في قيادة البلاد، خدمة للجمهورية الإسلامية في إيران، وتحقيق تطلعات شعبها نحو مزيد من التنمية والتقدّم والرّخاء، ومواصلة وتعزيز مواقف إيران المشرّفة في التضامن مع فلسطين وقضيتها العادلة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني”.

المصدر: المنار