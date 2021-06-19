إحياء يوم الزعتر الجنوبي في النبطية برعاية محافظ المدينة

برعاية سعادة محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه احيت مؤسسة جهاد البناء الانمائية بالتعاون مع بلدية النبطية ووزارة الزراعة يوم الزعتر الجنوبي باحتفال في السوق المركزي للخضار والفاكهة في مدينة النبطية.

الحفل حضره سعادة محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، الأستاذ محمد جابر ممثلا بلدية النبطية، ممثل رئيس مصلحة الزراعة في محافظ النبطية السيد أحمد صفا ، المهندس قاسم حسن مدير مديرية الجنوب في جهاد البناء المنطقة الثانية، مسؤول لجنة التنمية الزراعية في المنطقة الثانية حزب الله الحاج عبد الحميد عاصي، وفعاليات إجتماعية حيث شاركت العديد من الجمعيات من بينها الجمعية التعاونية الزراعية في يحمر الشقيف والجمعية التعاونية الزراعية للنباتات العطرية والطبيعة في زوطر الشرقية ( زعتر زوطر) وبعض التعاونيات الزراعية.

محافظ النبطية كانت له كلمة قال فيها نبتة الزعتر لم تتغير بقيت وفية في طعمها ورائحتها متجذرة في الأرض معنا تتحمل الفقر والجفاف ومن حقها علينا أن نحترمها ونهتم بها ونخصص لها هذا اليوم.

وأضاف هذا الحضور اليوم هو مشهد من مشاهد الوفاء لهذه النبتة الطيبة شريكة نبتة التبغ يوم قل الناصر والمعين وبقيت نبتة الزعتر عنوانا للشفاء والوفاء نأكلها لنشبع ونأكلها ونشربها لنشفى وتجمعنا في العزائم الصباحية ندور حولها منقوشة تشبه قرص الشمس بعد أن تجتمع مع الزيت والعيش على النار لتخرج علينا وجهاً جديدا نسبح الله على رؤيتها وعلى مذاقها اللذيذ مع كاسة من الشاي.

ثم تحدث مدير مديرية الجنوب في جهاد البناء المهندس قاسم حسن عن أهمية أحياء هذه المنتجات من خلال أيام في الأسبوع لما لها من تأثير إيجابي على الواقع الاقتصادي ونعد بأيام ثانية لمتتوجات جديدة رغم الازمات التي نعاني منها على كل الصعد وأننا مستمرون.

كما تحدث المهندس الزراعي خليل عليق عن تجربته الناجحة في زراعه الزعتر.

ثم كرمت المديرية والمحافظ المزارع الحاج محمد علي نعمة لدوره ومساهمته الكبيرة في زراعة وإنتاج الزعتر على مستوى لبنان.

بعدها جال المحافظ برفقة الحضور على العارضين شارحين له اهمية المنتوجات وإستمع منهم لواقع ومشاكل زراعة الزعتر في الجنوب.

المصدر: موقع المنار