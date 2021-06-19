رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية يشكر الشعب للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية و”إظهار يقظته في التوقيت المناسب وتلبيته دعوة قائد الثورة” (ارنا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2021 - 13:18

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية يشكر الشعب للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية و”إظهار يقظته في التوقيت المناسب وتلبيته دعوة قائد الثورة” (ارنا)

منذ 9 mins 19 June، 2021
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