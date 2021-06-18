الشيخ ياسين: لتكاتف الجهود وتقديم مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين أن “رهن البلد والمواطنين تحت رحمة الشركات المحتكرة لاستيراد المواد الأساسية هو من السياسات الحمقاء”، وتابع “يجب السماح بالاستيراد الحر كمدخل أساس لإسقاط هيمنة حيتان الاقتصاد، الذين يستغلون البلد عوضا عن الاستثمار فيه” .

ودعا الشيخ ياسين الجمعة “الشعب اللبناني للاعتماد على طاقاته وموارده البشرية والطبيعية من منتجات وصناعات محلية، والتوجه إلى تفعيل الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة”، متسائلا: “الى متى ستستمر لعبة الحاكم بأمره رياض سلامة بالتلاعب بسعر صرف الدولار واحتكاره؟”.

وحث الشيخ ياسين “القوى السياسية إلى “تجنب لعبة الشوارع والقيام بدورها في المؤسسات الرسمية ووعي حقيقة أن لبنان دخل النفق ولن نخرج منه إلا بتكاتف الجهود وتقديم مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام