قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية (مصحح) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 12:10
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الناخبون الإيرانيون يتوافدون إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الدورة الـ13 للانتخابات الرئاسية
الإمام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في حسينية الإمام الخميني قدس سره في العاصمة الإيرانية طهران
الإمام الخامنئي: حضور أبناء الشعب عند صناديق الاقتراع هو أمر مهم لأمنهم وبناء مستقبلهم ولصالح البلاد
الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني اليوم في الساحة وهو من يتحكم بها عبر حضوره عند صناديق الاقتراع
الشيخ حسن روحاني بعد الإدلاء بصوته: أدعو الشعب للمشاركة بكثافة في الانتخابات ذات الأهمية الداخلية والإقليمية والدولية
وزير الأمن الإيراني: لم يتم رصد أي قلق أمني حتى الآن وهناك جهود متواصلة لإنهاء الاستحقاق الانتخابي بشكل آمن
طائرات الاحتلال الصهيوني تشن غارات على غزة وصافرات الإنذار تدوي في المستوطنات المحاذية للقطاع
مصادر فلسطينية: المقاومة تُسقط طائرة معادية مسيّرة من نوع "سكاي لارك" في أجواء غرب مدينة غزة
حماس: غارات الاحتلال مشاهد استعراضية لترميم معنويات جنوده والمقاومة هي من تحدّد طبيعة المعركة
لجان المقاومة: فصائل المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك وفرض معادلات جديدة من قبل العدو
لجان المقاومة: ما جرى من استعراض مكشوف له ما بعده والغرفة المشتركة في انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وسيكون لها كلمتها
جيش الاحتلال: رئيس الأركان أوعز لرفع جاهزية الجيش استعداداً لسيناريوهات من بينها استئناف القتال في غزة
كتلة الوفاء للمقاومة: تشكيل الحكومة هو التدبير الأول الذي يقع عليه بدء الإجراءات لوقف التردي وتحسين أوضاع البلاد
كتلة الوفاء للمقاومة: التنازلات المتبادلة ضرورة وليست منقصة من أحد لكن التصلّب سيضيع الفرص أمام الوطن والمواطنين
وزارة الصحة اللبنانية: 3 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء تفويض سمح بغزو العراق عام 2002
قتيل و13 جريح جراء إطلاق نار في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون يقول إنّ على بلاده الاستعداد للحوار كما للمواجهة مع واشنطن في عهد جو بايدن
الأمم المتحدة: عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم تضاعف في السنوات العشر الأخيرة إلى رقم قياسي هو 82.4 مليوناً
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمم المتحدة تطلب من موظفيها في لبنان تأمين طعام ومياه صالحة للشرب ومحروقات بكميات تكفي لمدة أسبوعين
الشرطة الألمانية: مقتل رجل وامرأة في إطلاق نار في وسط بلدة إسبلكامب في غرب ألمانيا وفرار مطلق النار
مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء تفويض سمح بغزو العراق عام 2002
المطارات الأوروبية تتوقّع أن يستغرق تعافيها من أزمة كوفيد-19 أكثر من عشر سنوات
بريطانيا تسجل 11007 إصابات جديدة بكورونا مع ظهور متحور دلتا في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أربعة أشهر
وكالة الأدوية الأوروبية: على دول الاتحاد الأوروبي استخدام جميع اللقاحات المتاحة لمكافحة كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بوتين: امريكا صنفت روسيا دولة عدوة لها ولدينا اختلافات مع واشنطن بقضايا عدة وبدأنا مفاوضات بشأن الأمن السيبراني
العفو الدولية تدين إعدام السلطات السعودية شابا شارك في تظاهرة في القطيف وتقول إن محاكمته شابتها عيوب جسيمة
الخارجية الصينية ردا على بيان القمة الأميركية الأوروبية: نرفض فرض أي دولة مطالبها على الدول الأخرى
الخارجية الإثيوبية: نرفض تدخل الجامعة العربية وأي تدخل آخر بملف سد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمم المتحدة تحذر من أن المجاعة في منطقة تيغراي الإثيوبية يمكن أن تمتد إلى إقليمي عفر وأمهرة أيضا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية (مصحح)
منذ 41 mins
18 June، 2021
الانتخابات الرئاسية الايرانية
قاآني
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