العثور على ثالث أكبر حجر ألماس في العالم

ذكرت شركة “ديبسوانا” للألماس في دولة بوتسوانا عثورها على ثالث أكبر حجر ألماس في العالم. ويبلغ وزن الحجر الثمين الذي تم العثور عليه 1098 قيراطاً. وأعلنت شركة “ديبسوانا” في بيان، الخميس (17 يونيو/ حزيران 2021)، أن الحجر الذي تم استخراجه من أحد المناجم مطلع يونيو/حزيران الجاري “يعتبر ثالث أكبر حجر كريم من نوعه في العالم”.

وقالت المديرة العامة لشركة “ديبسوانا” لينيت أرمسترونغ، في تصريحات صحفية، إن ذلك الحجر “يعني الكثير لبوتسوانا. إنها تمنح الأمل لأمتنا التي تكافح”، فيما أوضحت الشركة البوتسوانية أنه تم جلب حجر الألماس إلى العاصمة غابورون، وتقديمه لرئيس البلاد، موكغويتسي إريك كيبيتسوي ماسيسي.

ولا تزال ماسة “كالينن” التي تزن 3016.75 قيراطا، وعثر عليها عام 1905 في جنوب إفريقيا أكبر قطعة ماس في العالم.

المصدر: dw.com