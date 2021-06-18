انطلاق الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية

فتحت مراكز الاقتراع في الجمهورية الاسلامية الايرانية ابوابها عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعه أمام أكثر من 59 مليون إیراني يحق لهم الاقتراع للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية.

وتجري اليوم کذلك انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

ویتنافس اربعة مرشحین لتولي منصب رئاسة الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

المصدر: موقع المنار + وكالة ارنا