الإمام الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الإمام السيد علي الخامنئي صباح الیوم الجمعة بصوته في المركز الانتخابي بحسينيه الإمام الخميني (رض)، في الدقائق الأولى من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ 13.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة السابعة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثالثة عشرة.

يذكر ان الانتخابات الرئاسية الـ 13 بدأت صباح اليوم الجمعة في البلاد وبالتزامن معها ايضا تقام انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

المصدر: موقع المنار + وكالة ارنا