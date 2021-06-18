الامام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 06:04

الامام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

منذ 31 mins 18 June، 2021
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