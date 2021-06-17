فرونتسكا: الأمم المتحدة تدعم الدعوات لمساعدة الجيش اللبناني على تلبية الاحتياجات الطارئة

دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الدول المشاركة في مؤتمر افتراضي تستضيفه فرنسا لدعم الجيش اللبناني، الى “بذل كل ما في وسعها لتلبية الاحتياجات الطارئة والعاجلة للمؤسسة العسكرية اللبنانية، والتي تأثرت بشكل بالغ جراء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد”.

وقالت: “الوقت الآن هو لدعم الجيش اللبناني وعناصره في جميع جهودهم للحفاظ على استقرار لبنان وتعزيزه”.

وشكرت الحكومة الفرنسية على “تنظيم هذا المؤتمر المهم في هذا الوقت الحرج، كما والبلدان التي سبق وقدمت الدعم الطارىء للجيش اللبناني في الأشهر الأخيرة”.

وفي إشارة إلى “الدور المحوري الذي يلعبه الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 1701″، قالت: “إن تلبية احتياجات الجيش المادية والبشرية الفورية أمر ضروري لاستمرار عمله”.

وحثت الجيش اللبناني على “مواصلة جهوده للوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان”.

وأكدت أن “الأمم المتحدة ستدعم الجيش اللبناني في وضع ترتيبات في سبيل متابعة نتائج مؤتمر اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام