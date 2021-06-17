رويار بعد لقائه الراعي: لتأليف حكومة طوارئ تلبي الحاجات الملحة للبنانيين

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، النائب الفرنسي عضو لجنة الدفاع غويندال رويار الذي قال بعد اللقاء: “في اطار الحوار المتواصل مع صاحب الغبطة البطريرك الراعي، بحثنا اليوم في ضرورة تأليف حكومة طوارئ في لبنان تلبية للحاجات الملحة للبنانيين سواء على الصعيد التربوي او على الصعيد الإجتماعي”.

واضاف: “تطرقنا الى اهمية بناء دولة عصرية تحمي مواطنيها، فيكون فيها ما يجمع اللبنانيين اقوى بكثير مما يفرقهم. وأكدت مجددا دعم الجهود التي يبذلها البطريرك الراعي بهدف عقد مؤتمر دولي من اجل حياد لبنان في الأشهر المقبلة، كي يتمكن اللبنانيون أنفسهم بمساعدة اصدقائهم من ضمان حياد ايجابي للبنان وسياسة خارجية تليق بهم. لقد كان اللقاء مثمرا ونحن نتمنى الحفاظ على هذا التواصل البناء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام