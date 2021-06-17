الرئيس روحاني: لنبدّد احلام العدو عبر مشاركتنا الحماسية في الانتخابات

دعا الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، جميع مكونات الشعب الايراني الى “المشاركة الحماسية في الانتخابات” يوم غد الجمعة، مؤكداً أن “هذا الحضور سيبدد احلام الأعداء ومحاولاته الرامية الى تقويض العملية الانتخابية في البلاد”.

تصريحات الرئيس روحاني جاءت خلال تدشين عدد من المشاريع التنموية التابعة لوزارة الصحة في محافظات جيلان (شمال) واذربايجان الشرقية والغربية (شمال غرب) وقم (جنوب طهران) الى جانب بلدية طهران، بقيمة 3 الاف و214 مليار تومان (الدولار الواحد يساوي 4250 تومان، حسب التسعيرة الرسمية في ايران).

ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن الحكومة دشنت خلال العام الماضي ما يبلغ 14 ألف سرير داخل المستشفىيات والمراكز العلاجية؛ واصفا هذه الانجازات بأنها منقطعة النظير في تاريخ البلاد”.

كما اشاد بجهود الكوادر الطبية والعلاجية في ايران، قائلاً “إننا نفخر بجميع اولئك الذين ضحوا بانفسهم حفاظا على ارواح وسلامة المواطنين من فيروس كورونا”.

وحول الانتخابات القادمة في البلاد، صرح الرئيس روحاني “إنني ادعو الشعب الايراني الى المشاركة الملحمية في الانتخابات، ودعم الرئيس المنتخب ليتمكن من معالجة المعضلات والمشاكل الداخلية والقضايا الدولية بمزيد من الحزم والاقتدار”.

المصدر: ارنا