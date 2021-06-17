أمريكا تشتري 200 مليون جرعة إضافية من لقاح “موديرنا” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2021 - 12:32

أمريكا تشتري 200 مليون جرعة إضافية من لقاح “موديرنا”

منذ 1 ساعة 17 June، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

قالت شركة الأدوية الأمريكية إن الحكومة الأمريكية اشترت 200 مليون جرعة إضافية من لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا، وتبحث شراء جرعات تجريبية قد تكون قيد التطوير.

وقالت الشركة إن جرعات “موديرنا” الإضافية، التي بها يصل إجمالي الطلبات الأمريكية من اللقاح إلى 500 مليون، يمكن استخدامها في عملية التطعيم الأساسية، وللأطفال، أو كجرعة معززة.

يذكر أن شركة “موديرنا” تجري حاليا تجارب إكلينيكية لاختبار جرعة معززة ثالثة من لقاحها المعتمد بالإضافة إلى لقاح تجريبي للحماية من متغيرات فيروس كورونا.

المصدر: وكالة رويترز

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