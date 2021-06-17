الاعلام العدو: ادخال وزير الجيش بيني غانتس للحجر الصحي بعد اختلاطه بمريض كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2021 - 00:16

الاعلام العدو: ادخال وزير الجيش بيني غانتس للحجر الصحي بعد اختلاطه بمريض كورونا

منذ 22 mins 16 June، 2021
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