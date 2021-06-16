النخالة: المقاومة لديها التجربة بما يكفي ونحن يقظين لكل محاولات إجهاض ما تم إنجازه

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن “هناك جهود كبيرة من أجل احتواء انتصار المقاومة في معركة سيف القدس ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن “المقاومة لديها التجربة بما يكفي ونحن يقظين لكل محاولات اجهاض ما تم إنجازه”.

وقال النخالة خلال استقباله وفد الأحزاب والشخصيات العربية “نأمل أن نصيغ برنامجا وطنياً يعطي الشعب الفلسطيني القدرة على الاستمرار بالمقاومة”، ولفت إلى أن “الشعب الفلسطيني أنجز محطة كبيرة في معركة سيف القدس باتجاه الانتصار”، وتابع “المسيرة طويلة ومحاولات اجهاض القضية كبيرة”.

وأضاف النخالة “حالة الإرباك لدى الكيان الصهيوني هي أحد مظاهر بأس المقاومة وانتصارنا القادم”، وشدد على أن “إمكانيات المقاومة المتواضعة التي صنعها المقاومون والمهندسون تحت الحصار أذلت الكيان”.

من جهة ثانية، وجه النخالة رسالة إلى الشعب اليمني، وقال “أشكر إخواننا في اليمن الذين خرجوا في مسيرات كبيرة ومميزة تأييدا لفلسطين ومقاومتها”.

المصدر: فلسطين اليوم