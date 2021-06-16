القضاء التركي يصدر أحكاماً بالسجن بحق المسؤولين عن “منجم صوما” لإدانتهم بالقتل والإهمال

أصدرت محكمة تركية أحكام مختلفة بالسجن بحق مسؤولين كبار في الشركة المستثمرة لمنجم صوما الذي إنهار في عام 2014 وراح ضحيته 301 عامل. وحكمت المحكمة التركية بالسجن 20 عاما على جان غوركان رئيس مجلس إدارة شركة صوما للفحم و12 عاما و6 أشهر على المهندسين أفكان كورت وأدم عثمان أوغلو بتهمة القتل والإهمال المتعمد بحسب وسائل إعلام تركية.

وقررت المحكمة تبرئة عضو مجلس إدارة الشركة هالوك أوينج. وشهدت تركيا في أيار/ مايو 2014 انهيار منجم فحم تملكه مجموعة صوما كومور في منطقة صوما بولاية مانيسا غربي البلاد عقب إندلاع حريق في أحد أبار المنجم وهي أسوأ كارثة في تاريخ المناجم، قتل إثرها 301 عامل منجم وأصيب 162 آخرين.

واعتقلت سلطات الأمن التركية مسؤولين كبار في الشركة عقب الحادث.

المصدر: سبوتنيك